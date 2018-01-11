بوتين وأردوغان يتفقان على تكثيف التنسيق العسكري والاستخباراتي

اتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على تكثيف التنسيق العسكري والاستخباراتي بين البلدين إثر الهجوم على قاعدتي حميميم وطرطوس بسوريا.

إقرأ المزيد

وقال الكرملين، في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس، إن بوتين وأردوغان أجريا، بمبادرة من الطرف التركي، اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله الآراء "حول مختلف الجوانب للوضع في سوريا"، فيما "شددا على أهمية التطبيق الممنهج لاتفاقات أستانا، التي تم التوصل إليها بوساطة روسيا وتركيا وإيران، بما في ذلك حول نظام وقف الأعمال القتالية وإقامة مناطق تخفيف التوتر".

وتحدث بوتين، خلال المكالمة الهاتفية عن الهجوم على القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس بسوريا الذي نفذته "مجموعات مسلحة غير شرعية باستخدام طائرات مسيرة حديثة".

واتفق الجانبان، حسب بيان الكرملين، على "تكثيف التنسيق بين العسكريين والاستخبارات لكلا البلدين بغرض محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا بصورة فعالة".

كما أكد الرئيسان على "الطابع الأولي لمهمات التسوية السياسية للنزاع في الجمهورية العربية السورية في إطار العمل الذي من المفترض أن يسهم فيه بشكل ملموس مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وعلى صعيد آخر، تطرق بوتين وأردوغان إلى قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وأعربا عن ارتياحهما من الديناميكية الإيجابية لتطوير العلاقات التجارية الاقتصادية".

وشدد الطرفان على تصميمهما المشترك للمساهمة الكاملة في التطوير اللاحق للمشاريع واسعة النطاق، بما في ذلك في قطاع الطاقة بالدرجة الأولى".

واتفق بوتين وأردوغان على مواصلات الاتصالات الشخصية بشكل دوري.

المصدر: الكرملين

رفعت سليمان