"عبوات محشوة بالأكسجين المحلي" تباع في روسيا بدولار
Reuters Sergei Karpukhin
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بدأ باعة في محلات بيع الشاورما في مدينة روستوف على نهر الدون جنوبي روسيا، بعرض زجاجات مملوءة بالهواء مكتوب عليها "هواء نيتروجين وأوكسجين مباشرة في الفم".
وظهرت صورة أحد عينات المنتج على أحد المواقع التواصل الاجتماعي الروسية، وقال ناشر الصورة إن ثمن الزجاجة يبلغ 50 روبلا (نحو دولارا واحدا).
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لوزارة الداخلية في مقاطعة روستوف، أكدت لوكالة "نوفوستي" عدم مخالفة الباعة للقانون.
Расфасованный по бутылкам чистейший воздух продают ростовские бизнесмены— Денис Калиничев (@PrivetRostov) 10 января 2018 г.
https://t.co/44Kx8Khc2upic.twitter.com/e5jkAsYje0
المصدر: نوفوستي
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