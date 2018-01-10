 
مباشر

"عبوات محشوة بالأكسجين المحلي" تباع في روسيا بدولار

أخبار روسيا

Reuters Sergei Karpukhin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jq6z

بدأ باعة في محلات بيع الشاورما في مدينة روستوف على نهر الدون جنوبي روسيا، بعرض زجاجات مملوءة بالهواء مكتوب عليها "هواء نيتروجين وأوكسجين مباشرة في الفم".

 وظهرت صورة أحد عينات المنتج على أحد المواقع التواصل الاجتماعي الروسية، وقال ناشر الصورة إن ثمن الزجاجة يبلغ 50 روبلا (نحو دولارا واحدا).

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لوزارة الداخلية في مقاطعة روستوف، أكدت لوكالة "نوفوستي" عدم مخالفة الباعة للقانون.

إقرأ المزيد
بيع الهواء الجبلي السويسري بـ167 دولارا فقط! بيع الهواء الجبلي السويسري بـ167 دولارا فقط!

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة