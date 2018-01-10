انضمام أول 3 متطوعين لفريق بوتين الانتخابي

انضم أول 3 أعضاء لمجلس وكلاء بوتين الانتخابي هم يلينا شميليوفا رئيسة مركز الأطفال المبدعين ومدير شركة "كاماز" للشاحنات وألكسندر روميانتسيف رئيس مركز روغاتشوف لأمراض الأطفال.

أندريه كوندراشوف الناطق باسم مجلس وكلاء فلاديمير بوتين الانتخابيين، أشار أن أعضاء المجلس سيدعمون حملة بوتين الانتخابية وينشطون في إطار المجلس طوعا وبالمجان، شأنهم في ذلك شأن باقي الأعضاء الذين سينضمون إلى المجلس.

ألكسندر روميانتسيف، ذكر من جهته في هذا الصدد أن الأعضاء الثلاثة المؤسسين للمجلس، سلّموا الرئيس بوتين اليوم قائمة بأسماء 264 شخصية أعربت عن رغبتها الالتحاق بحملة بوتين الانتخابية وتقديم الدعم اللازم له.

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تجدر الإشارة إلى أنه يحق لمرشح الانتخابات الرئاسية الروسية أن يشكل فريقا من مؤيديه يدعم حملته الانتخابية يضم 600 شخص، فيما بلغ عدد الذين وكلهم بوتين في حملته الانتخابية السابقة 499 موكلا.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الروسية سوف تجرى في الـ18 من مارس المقبل، في ظل منافسة واسعة يجمع المراقبون على أن أحدا من المرشحين لن يشكل خصما يحسب حسابه فيها أمام بوتين.

المصدر: "تاس"

صفوان أبو حلا







