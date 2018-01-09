لجنة الانتخابات الروسية تحذر الاتحاد الأوروبي من التدخل في الشؤون الروسية

دعت لجنة الانتخابات المركزية الروسية الاتحاد الأوروبي إلى تجنب الإدلاء بالتصريحات التي قد تفسر على أنّها تدخل في الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وأوضحت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن رفض تسجيل المعارض، ألكسي نافالني، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة تسبب في ظهور تصريحات انتقادية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحسب بامفيلوفا فإن تصريحات الاتحاد الأوروبي الذي يزعم فيها بعدم وجود التعددية السياسية والديمقراطية في العملية الانتخابية في روسيا يمكن وصفها بالتدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية الروسية.

ودعت المسؤولة الروسية الاتحاد الأوروبي إلى الاطلاع على وثائق قومية روسية والحقائق من دون الاعتماد على تقارير مشبوهة، وذلك قبل الإدلاء بالتصريحات كهذه.

جدير بالذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية قررت يوم الـ25 ديسمبر/كانون الأول رفض تسجيل نافالني مرشحا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مارس/آذار 2018.

وأشارت اللجنة إلى أنه "لا يحق لشخص حكم عليه بالسجن في تهمة ارتكاب جريمة خطيرة أن ينتخب رئيسا لروسيا، في حال لم تلغ أو لم تنقض محكوميته".

وأوضحت أن التهمة التي أدين فيها نافالني تعتبر من الجرائم الخطيرة، ولا يحق للمحكومين فيها الترشح لانتخابات الرئاسة إلا بعد 10 سنوات من إلغاء أو انقضاء المحكومية.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين