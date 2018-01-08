"أمينة وأمير" من أكثر الأسماء انتشارا بين مواليد أوفا الروسية في 2017

أصبحت أرتيوم وتيمور وأمير وأسكار، وأرينا وأمينة وأليسا وصوفيا، في عام 2017 من أكثر أسماء الأطفال رواجا في مدينة أوفا الروسية، عاصمة جمهورية باشكورتوستان.

ووفقا لدائرة الأحوال المدنية، فقد كان عدد العائلات التي ولد فيها الطفل الأول في عام 2017، 542 عائلة، فيما بلغ عدد العائلات التي ولد فيها الطفل الثاني، 570 عائلة، وأصبحت 44 عائلة، متعددة الأطفال بعد ظهور الطفل الثالث.

ومن بين أسماء الذكور النادرة: يحيى ويان ويوري وألمير، ومن بين أسماء الفتيات: يانا، ويوليانا وإسميرا وإسميرالدا.

المصدر: tdnu.ru