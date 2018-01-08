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لجنة الانتخابات الروسية تنجز قبول وثائق المستقلين

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لجنة الانتخابات الروسية تنجز قبول وثائق المستقلين
Sputnik
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أنجزت لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم، استلام الوثائق من المرشحين المستقلين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة أنه "منذ بدء الحملة الانتخابية الرئاسية الروسية، تلقت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إخطارات من 46 مواطنا، قرروا الترشح للانتخابات الرئاسية كمستقلين، ولكن فقط 15 شخصا منهم قدموا أوراقهم للنظر فيها".

وأشارت اللجنة إلى أنها رفضت تسجيل مجموعات للناخبين تشكلت لدعم 7 راغبين بالترشيح كمستقلين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في روسيا.

 وقالت اللجنة إنها تلقت 21 إخطارا من الأحزاب السياسية حول إجراء فعاليات ترتبط بتقديم المرشحين.

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وأكدت اللجنة أنها ستواصل استلام الوثائق من المرشحين الذين تسميهم الأحزاب السياسية حتى منتصف ليلة 12 يناير الجاري.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

 

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