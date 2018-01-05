"متطوعون من أجل الفوز": ندعم ترشح بوتين بالفعل لا بالقول

صرحت أولغا أميلتشينكوفا، مسؤولة حملة "متطوعون من أجل الفوز" لدعم الرئيس الروسي الحالي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بأن الحملة بدأت بفتح مراكز لجمع التواقيع في 16 مدينة روسية.

وقالت أميلتشينكوفا لوكالة "تاس" الروسية: "قررنا مرة أخرى تقديم الدعم لفلاديمير بوتين بالعمل وليس بالكلام فقط. افتتحنا مراكز في 16 مدينة لجمع التواقيع الداعمة لبوتين، وعدد هذه المدن في تزايد".

وبحسب قوانين روسيا الاتحادية، فيتوجب على المرشح لرئاسة الدولة أن يجمع 300 ألف توقيع بحيث لا يتجاوز عدد التواقيع حاجز 7500 توقيع من الإقليم الواحد، إذ يبلغ عدد الأقاليم الروسية 89 إقليما.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في 14 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس بوتين ترشحه مرة أخرى لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأكد حينها أنه يعتمد في حملته الانتخابية على دعم حزب "روسيا الموحدة" ومنظمات المجتمع المدني التي يثق بها وتشاطره ذات الرؤية بشأن تنمية روسيا وتطويرها.

المصدر: تاس

علي الخطايبة