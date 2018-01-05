"إنستغرام" يرفع الحظر عن صفحة "حديقة جامعة موسكو النباتية"

رفع موقع التواصل الاجتماعي إينستغرام الحظر عن صفحة حديقة جامعة موسكو النباتية "بستان الصيدلة"، بعد أن كانت حجبتها في وقت سابق من اليوم دون أي مسوغ.

وكان مدير حديقة جامعة موسكو النباتية أليكسي ريتيوم، أعلن أن "إنستغرام" قد حجب صفحة حديقته "بستان الصيدلة" بلا سابق إنذار وسوّغ خطوته هذه بضرورة تقديم الحديقة وثائق رسمية تثبت بها انتماءها.

وقال ريتيوم بهذا الشأن: "حجبوا صفحتنا بلا سابق إنذار مسبق وتبيّن لنا بعد الاستفسار، أننا مطالبون من إدارة "إنستغرام" بإبراز حزمة من الوثائق والأوراق الرسمية التي تثبت مسؤوليتنا عن الحديقة".

وأضاف: "نحن جهة تابعة لجامعة موسكو الحكومية ولا نتمتع بأي صفة تجارية أو قانونية مستقلة، وليس بحوزتنا أي وثائق فوق العادة نبرزها لهم، باستثناء ميثاق جامعة موسكو المنشور نصه على الإنترنيت".

وتابع ريتيوم: "المواد التي ننشرها على صفحتنا في "إنستغرام"، كلها مواد ثقافية وعلمية وتعليمية حصرا، فيما حجبوها وبلا أي مبرر لذلك متجاهلين أنه صار عليها أكثر من 300 ألف متابع".

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تجدر الإشارة إلى أنه سبق لـ"إنستغرام" أن حجب مؤخرا صفحة رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الذي أدرج مؤخرا في قائمة العقوبات الأمريكية على روسيا هو ومسؤولون روس.

المصدر: وكالات

صفوان أبو حلا