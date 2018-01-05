"إنستغرام" يحجب صفحة حديقة جامعة موسكو النباتية

أعلن مدير حديقة جامعة موسكو النباتية أن "إنستغرام" قد حجب صفحة حديقته "بستان الصيدلة" بلا أي إنذار مسبق وسوّغ خطوته هذه بضرورة تقديم الحديقة وثائق رسمية تثبت بها انتماءها.

أليكسي ريتيوم مدير الحديقة، وفي تعليق بهذا الصدد، قال: "حجبوا صفحتنا بلا أي إنذار مسبق وتبيّن لنا بعد الاستفسار، أننا مطالبون من إدارة "إنستغرام" بإبراز حزمة من الوثائق والأوراق الرسمية التي تثبت عائدية حديقتنا وانتماءها".

وأضاف: "نحن جهة تابعة لجامعة موسكو الحكومية ولا نتمتع بأي صفة تجارية أو قانونية مستقلة، وليس بحوزتنا أي وثائق فوق العادة نبرزها لهم، باستثناء ميثاق جامعة موسكو المنشور نصه على الإنترنيت".

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وأضاف: "المواد التي ننشرها على صفحتنا في "إنستغرام"، كلها مواد ثقافية وعلمية وتعليمية حصرا، فيما حجبوها وبلا أي مبرر لذلك متجاهلين أنه صار عليها أكثر من 300 ألف متابع".

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لـ"إنستغرام" حجب مؤخرا صفحة رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الذي أدرج مؤخرا في قائمة العقوبات الأمريكية ضد روسيا وعدد من كبار المسؤولين الروس.

المصدر: RT

صفوان أبو حلا