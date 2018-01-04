سوبتشاك ترقص عند بوابة إحدى الكنائس احتفاء بالعيد (فيديو)!

نشرت كسينيا سوبتشاك مرشحة الرئاسة الروسية فيديو تبدو عليها هي وزوجها وصديقهما وهم يرقصون عند بوابة إحدى الكنائس في ضاحية روبلوف في ريف موسكو ليلة احتفاء بحلول 2018.

واللافت في التسجيل الذي نشرته سوبتشاك، أنها كتبت في أسفله أن" Pussy Riot لم تعدن على حالهن"، في إشارة ضمنية لما كان يسمى بفرقة Pussy Riot الاستعراضية الفنية التي قاد فنها بعض أعضائها في نهاية المطاف إلى وراء القضبان.

كما تؤكد سوبتشاك في ما دوّنته أسفل تسجيلها أن "الحدث الذي يصوره فيلمها وقع ليلة رأس السنة الماضية وأمام إحدى كنائس ضاحية روبلوف الأرثوذوكسية الروسية".

وبعد اللغظ الذي أحدثه الفيديو في الأوساط المتابعة لسوبتشاك ونشاطها، اضطرت لحذفه متأخرة، إذ استطاع الكثير من متصفحي الإنترنيت نسخه وإعادة نشره، مما أدهش الكثير من مؤيدي سوبتشاك في حملتها لخوض انتخابات الرئاسة الروسية.

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فرقة Pussy Riot وبطلتاها ناديجدا تولوكونيكوفا وماريا أليوخينا نظّمت سنة 2012 ما سمته "فعالية احتجاجية" داخل حرم كاثدرائية المسيح المخلص وسط موسكو، وأثارت امتعاضا كنسيا وشعبيا كبيرا في روسيا.

وحكم القضاء الروسي على منتهكتي حرمة الكاثدرائية بالحبس مع النفاذ، وقضى بحبس مدانة ثالثة في القضية هي يكاترينا ساموتسيفيتش مع وقف التنفيذ على خلفية حملها، فيما أخلي سبيلهن في وقت لاحق بموجب العفو العام الصادر في روسيا بمناسبة الذكرى الـ20 لتبني الدستور أواخر سنة 2013.

المصدر: وكالات روسية

صفوان أبو حلا