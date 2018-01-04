عقول إلكترونية جديدة تقاتل بالنيابة عن الطيارين الروس

كشفت مؤسسة "سوخوي" الروسية عن أن منظومة التحكم الإلكتروني المؤتمتة التي ابتكرتها قد أثبتت نجاعتها، وتقرر تركيبها على القاذفات الاستراتيجية والمقاتلات والمروحيات والطائرات بلا طيار.

وورد في نشرة صادرة عن "سوخوي" بهذا الصدد: "لقد أثبتت منظومتنا التي اختبرناها في مقاتلات "سو-35" نجاعتها، وقررنا تركيبها على مقاتلات "سو-57" الواعدة، وقاذفات "تو-160"، و"تو-22" الاستراتيجية المطورة، وصارت جاهزة لتتزود بها جميع الطائرات الحربية الجديدة بما فيها مروحيات المستقبل والطائرات الضاربة بلا طيار".

وأوضح القائمون على المنظومة الجديدة، أنها قادرة على حساب الاحتمالات المتوقعة خلال العمليات الجوية والتحكم بأجهزة ومعدات الطائرة، بما يفتح أمام طواقم الطائرات مجالا أوسع من المهام القتالية الممكن تنفيذها، ويقلل عليها خطوات التحضير للإقلاع، ويحد من الأعباء الملقاة على عاتقها.

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وأشار الخبراء إلى أن منظومة "سوخوي" للتحكم الإلكتروني، لا تتطلب حضورا بشريا دائما لتنفيذ المهام القتالية الجوية، نظرا لأنها تربط بين مختلف البيانات المستقاة عبر الأقمار الاصطناعية والقنوات المغلقة، وتضع في متناول الطيار خارطة دقيقة وموسعة للمحيط والظروف التي يعمل في ظلها.

كما ستساعد المنظومة الجديدة في التخلي عن الهيكلية التقليدية للمعدات الإلكترونية التي تحملها الطائرات الحربية وتثقل كاهل الطيار، إذ تقتضي الربط بين قنوات المعلومات والتحكم المستقلة بما فيها من حسّاسات ومنظومات حساب وشاشات تترك جميعها للطيار استنتاج القرار الصائب.

وفي الختام، كشفت "سوخوي" في نشرتها عن أنها قد أنتجت حتى الآن أكثر من 70 منظومة مؤتمتة جديدة، واجتازت جميعها الاختبارات الحكومية اللازمة وجاهزة لتركيبها على الطائرات.

المصدر: iarex.ru

صفوان أبو حلا