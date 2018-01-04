شرطة الشيشان تصفّي أحد المطلوبين جنوب غربي العاصمة غروزني

أعلن رسلان ألخانوف وزير الأمن الداخلي في الشيشان أن شرطة الجمهورية صفّت حمزات بايمرادوف الملاحق بجرم قتل رئيس شرطة بلدة أفتوري في منطقة شالينسكي جنوب شرقي غروزني عاصمة الشيشان.

وذكر وزير الأمن الداخلي في جمهورية الشيشان الروسية: "استطاعت شرطة الشيشان بالتعاون مع أجهزة الأمن الداخلي الفدرالية الروسية اقتفاء أثر المتواري بايمرادف، وقضت عليه بعد رفضه تسليم نفسه وشروعه في إطلاق النار على رجال الأمن الذين حاصروه في محل إقامته في بلدة أفتوري التابعة لمنطقة شالينسكي".

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وسبق لأمن الشيشان وأعلن يوم أمس عن "تعرض رئيس قسم شرطة بلدة أفتوري للاغتيال على يد أحد أرباب السوابق المدعو حمزات بايماروف، لدى خروجه من أحد المتاجر في البلدة، حيث أطلق المعتدي النار عليه وأصابه في ظهره".

المصدر: "إنترفاكس"

صفوان أبو حلا