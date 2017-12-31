منفذ تفجير بطرسبورغ يمثل أمام القضاء بتهمة الإرهاب

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الأحد، عن توجيه اتهامات رسمية بالإرهاب للمشتبه به في تنفيذ التفجير، الذي هز محلا تجاريا في مدينة سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا.

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وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات، سفينلانا بيترينكو، في تصريحات صحفية: "تم توجيه اتهامات للرجل بتنفيذ عملية إرهابية داخل محل تجاري في مدينة سان بطرسبورغ".

وأضافت بيترينكو أن فريق التحقيق في تفجير بطرسبورغ وجّه طلبا إلى المحكمة بحبس المتهم.

وأوضحت المسؤولة أن الرجل "قدم شهادات خلال استجوابه تؤكد تورطه في تدبير وتنفيذ الجريمة"، مشيرة إلى أن "تصريحاته تقول إن دوافعه تمثلت بالكراهية تجاه منظمي ومستخدمي الدورات الخاصة بالمساعدة النفسية، التي زارها سابقا".

ولفتت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات إلى أن "المتهم، وبعد أخذ بعين الاعتبار درجة جريمته وخضوعه للرقابة في مستوصف للأمراض النفسية في سني الـ19، سيفحص من قرب فريق قضائي لتحديد حالته العقلية، وذلك وفقا لمبادئ القانون الجنائي".

بدورها، أصدرت محكمة كالينينسكي في سان بطرسبورغ، التي تنظر في هذه القضية، قرارا بسجن المتهم لمدة شهرين.

يذكر أن مدينة سان بطرسبورغ الروسية شهدت، مساء الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، تفجيرا في محل تجاري من مجموعة "بيريكريوستوك" في جادة كوندراتييفسكي بالقرب من وسط المدينة أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وتشير معلومات الأجهزة الأمنية إلى أن التفجير بسبب عبوة ناسفة تحتوي على قطع معدنية تعادل قوتها 200 غرام من مادة TNT شديدة الانفجار.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التفجير عمل إرهابي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على حيثياته.

وتبنى تنظيم "داعش"، المسؤولية عن التفجير، إلا أن جهات أمنية اعتبرته دعاية زائفة.

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان