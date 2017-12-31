طواقم أكثر من 70 سفينة حربية روسية يحتفلون بالعام الجديد

تستقبل طواقم أكثر من 70 قطعة حربية من البحرية الروسية العام الجديد، في أعالي البحار والمحيطات العالمية القريبة والبعيدة، بمزيد من الشوق والحنين للأهل والأصدقاء والوطن.

وقالت إدارة شؤون الإعلام والاتصال الجماهيري في وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد إن قائد القوات البحرية بعث تهنئة لجميع طواقم القطع البحرية الروسية المنتشرة في بحار ومحيطات العالم.

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وقالت قيادة القوات البحرية الروسية في بيان: " إن طواقم أكثر من 70 سفينة وقطعة وغواصة حربية تابعة للقوات البحرية، تقوم بتنفيذ مهام تأمين الوجود البحري الروسي في المحيطات، ستحتفل بالعام الجديد في عرض البحر، دون المساس بمستوى الخدمة القتالية لمرابطتها، وسوف يتم الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة بمشاركة البحارة والموظفين المتحررين من مناوبة الخدمة القتالية الفعلية أثناء حلول العام الجديد على متن هذه السفن والغواصات كل بحسب مكان مرابطتها".

وتمنى الأميرال فلاديمير كوروليف، قائد البحرية الروسية، في برقية التهنئة التي أرسلها لطواقم السفن في عرض البحار والمحيطات، للبحارة كل التوفيق والنجاح في أداء واجبهم المهني، وتحسين تدريبهم البحرية، والصحة، والسعادة والرخاء.

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وفي وقت سابق أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف زيادة عدد وكثافة مسيرات سفن وغواصات الأسطول البحري إلى مناطق هامة من المحيطات العالمية. ووفقا له، تم الانتهاء من 672 حملة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك 36 حملة إلى منطقة القطب الشمالي و 22 حملة لمكافحة عمليات القرصنة في المناطق التي يعمل فيها القراصنة.

وأشار وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو إلى الأهمية الخاصة لظروف الوضع العسكري والسياسي غير المستقر.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس