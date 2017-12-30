الأمن الروسي يعلن توقيف مدبر تفجير سان بطرسبورغ

أعلنت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم السبت، عن توقيف مدبر التفجير، الذي هز محلا تجاريا في مدينة سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا في الـ27 ديسمبر/كانون الأول.

وقال المكتب الإعلامي لمصلحة الأمن، في بيان صدر عنه بهذا الصدد، إنها "تمكنت، نتيجة عمليات البحث، يوم 30 ديسمبر من العام 2017، من تحديد هوية وتوقيف المدبر والمنفذ لتفجير عبوة ناسفة في قاعة التسوق لمتجر بيريكريوستوك في سان بطرسبورغ".

وأضاف المكتب أن "المشتبه به نقل إلى هيئة التحقيقات الروسية لإجراء عمليات التحقيق اللاحقة"، وذلك دون ذكر تفاصيل أخرى حول ملابسات توقيف منفذ التفجير وهويته.

وكانت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، شهدت مساء الأربعاء، تفجيرا ضرب محلا تجاريا من مجموعة "بيريكريوستوك" في جادة كوندراتييفسكي بالقرب من وسط المدينة، أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وتشير معلومات الأجهزة الأمنية إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على قطع معدنية وأن قوتها كانت تعادل 200 غرام من مادة TNT.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التفجير عمل إرهابي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على حيثياته.

وتبنى تنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، المسؤولية عن هذا الهجوم.

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان