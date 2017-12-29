إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام حافلة بموقف للركاب في موسكو (فيديو + صور)

أفادت وكالة "إنترفاكس" أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة، جراء حادث اصطدام حافلة ركاب بموقف للحافلات شمال غرب موسكو.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن سائق الحافلة لم يصب بجروح خطيرة في الحادث.

مباشر من موقع اصطدام حافلة بموقف للركاب بموسكو https://t.co/GbLNYh38ca — RT Arabic (@RTarabic) December 29, 2017

К сожалению, недоброе утро!

Пассажирский автобус вылетел на остановку на Сходненской улице в Москве. На данный момент известно о двух погибших.... pic.twitter.com/KEyrZkBF24 — Николай Зубов (@zubovnick) December 29, 2017

Сука... Что происходит?????? A post shared by На пути к лучшему! (@anya_vladova) on Dec 28, 2017 at 11:04pm PST

Пипец(((( A post shared by Olen'ka (@olaymoscow) on Dec 28, 2017 at 11:00pm PST

وجاء في بيان صدر عن دائرة النقل في موسكو ونشر على صفحتها في موقع "تويتر" أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة بالحافلة من الخلف، الأمر الذي تسببت في صعود الحافلة وارتطامها بالموقف".

يذكر أن هذا الحادث هو الثاني في موسكو في أقل من أسبوع.

وكانت حافلة ركاب سقطت في الـ25 من الشهر الجاري في مدخل إحدى محطات مترو الأنفاق في موسكو، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

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المصدر: إنترفاكس

أولغا رودكوفسكايا