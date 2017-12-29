إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام حافلة بموقف للركاب في موسكو (فيديو + صور)
أفادت وكالة "إنترفاكس" أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة، جراء حادث اصطدام حافلة ركاب بموقف للحافلات شمال غرب موسكو.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن سائق الحافلة لم يصب بجروح خطيرة في الحادث.
مباشر من موقع اصطدام حافلة بموقف للركاب بموسكو https://t.co/GbLNYh38ca— RT Arabic (@RTarabic) December 29, 2017
К сожалению, недоброе утро!— Николай Зубов (@zubovnick) December 29, 2017
Пассажирский автобус вылетел на остановку на Сходненской улице в Москве. На данный момент известно о двух погибших.... pic.twitter.com/KEyrZkBF24
December 29, 2017
وجاء في بيان صدر عن دائرة النقل في موسكو ونشر على صفحتها في موقع "تويتر" أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة بالحافلة من الخلف، الأمر الذي تسببت في صعود الحافلة وارتطامها بالموقف".
يذكر أن هذا الحادث هو الثاني في موسكو في أقل من أسبوع.
وكانت حافلة ركاب سقطت في الـ25 من الشهر الجاري في مدخل إحدى محطات مترو الأنفاق في موسكو، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.
المصدر: إنترفاكس
أولغا رودكوفسكايا