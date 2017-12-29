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إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام حافلة بموقف للركاب في موسكو (فيديو + صور)

أخبار روسيا

إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام حافلة بموقف للركاب في موسكو (فيديو + صور)
interfax.ru
موسكو
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أفادت وكالة "إنترفاكس" أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة، جراء حادث اصطدام حافلة ركاب بموقف للحافلات شمال غرب موسكو.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن سائق الحافلة لم يصب بجروح خطيرة في الحادث.

Сука... Что происходит??????

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Пипец((((

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وجاء في بيان صدر عن دائرة النقل في موسكو ونشر على صفحتها في موقع "تويتر" أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة بالحافلة من الخلف، الأمر الذي تسببت في صعود الحافلة وارتطامها بالموقف".

يذكر أن هذا الحادث هو الثاني في موسكو في أقل من أسبوع.

وكانت حافلة ركاب سقطت في الـ25 من الشهر الجاري في مدخل إحدى محطات مترو الأنفاق في موسكو، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

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لحظة سقوط حافلة في ممر يؤدي إلى مترو موسكو

المصدر: إنترفاكس

أولغا رودكوفسكايا

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