المتسترون على المنضمين إلى "داعش" ينالون عقابهم في روسيا

فرضت محكمة محلية بمدينة أستراخان الروسية غرامة بقيمة 90 ألف روبل على الطالب أيديمير أحايف، لعدم إبلاغه السلطات بأن صديقا له انضم إلى الإرهابيين في سوريا.

وأفادت وكالة نوفوستي الروسية أن التحقيق الأولي في هذه القضية أجرته لجنة التحقيق التابعة لدائرة الأمن الفدرالية في مقاطعة أستراخان. واعترف المتهم أثناء المحاكمة بذنبه بالكامل.

يذكر أن هذه المحكمة كانت قد فرضت سابقا غرامات بقيمة 80 ألف روبل على 4 طلاب آخرين من المعهد ذاته.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني في المقاطعة أن المتهم -وهو طالب في كلية الطب- مثل الطلاب الـ4 الآخرين جاء إلى مدينة استراخان من جمهورية داغستان الروسية. وقال المصدر إن هؤلاء الطلاب كانوا يدرسون مع شاب انضم فيما بعد إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" ويتواجد حاليا في سوريا، مضيفا أن هذا الشاب كان يدعو المتهمين للتجنيد في التنظيم الإرهابي أيضا.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا