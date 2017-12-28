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RUPTLY
الإيجاز الأسبوعي لوزارة الخارجية الروسية
تاريخ النشر:
28.12.2017
|
13:15 GMT
|
آخر تحديث:
28.12.2017
|
13:29 GMT
|
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