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لجنة الانتخابات المركزية تتلقى 51 طلبا حول الترشح للرئاسة الروسية

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لجنة الانتخابات المركزية تتلقى 51 طلبا حول الترشح للرئاسة الروسية
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إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية
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أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية بتلقيها 51 طلبا بشأن نية الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع أجراؤها في 18 مارس/آذار 2018.

وأوضحت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، في تصريح صحفي أنه ابتداء من 18 ديسمبر/كانون الأول حتى صباح اليوم الخميس تلقت لجنة الانتخابات المركزية الروسية 51 بلاغا حول إجراء فعاليات متعلقة بتزكية المرشحين لمنصب الرئيس الروسي، منها 21 بلاغا من الأحزاب، و30 بلاغا من المرشحين المستقلين.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية تستقبل طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 يناير/كانون الثاني، على أن تقرر بعدها وفي غضون 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قدم أمس الأربعاء وثائق ترشحه للانتخابات الرئاسية -2018، حيث يذهب إلى الانتخابات بشكل مستقل.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 مارس/آذار في 2018، وانطلقت في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول الجاري الحملة الانتخابية الرئاسية.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين

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