جورجيا تعتقل مقرّبين من أبي وليد الشيشاني متزعم "جند الشام" في سوريا

ألقى الأمن الجورجي القبض على عدد من عناصر "داعش" الشيشانيين المتوارين في وادي بانكيسكي على الحدود الروسية الجورجية وبينهم مقرّبون من متزعّم تنظيم "جند الشام" الإرهابي في سوريا.

وأفاد موقع Telegram-канал Directorate 4 المتابع لنشاط الزمر الإرهابية وتحركاتها، بأن الأجهزة الجورجية شنت حملة أمنية موسعة في قرى وادي بانكيسكي الجبلية المترامية وبينها قريتا أومالو، ودويسي اللتان دوهمتا في الـ26 من الشهر الجاري في إطار ملاحقة عصابة أحمد تشاتايف المنتحر في تبليسي عاصمة جورجيا في الـ22 من نوفمبر الماضي.

وتناقلت وسائل الإعلام الجورجية أنباء أفادت بأن تشاتايف كان قد توارى وعدد من أعوانه في منزل أحد سكان قرية دويسي، حيث قتل اثنان منهم وأصيب 5 آخرون في اشتباك مع رجال الأمن الذين طوقوا المنزل المذكور لاقتحامه.

وبين الموقوفين من أقرباء عناصر "داعش" في جورجيا خلال الحملة كل من رامز مارغوشفيلي الذي ترجح مصادر إعلامية أنه قريب مراد مارغوشفيلي الملقب بين أعوانه في سوريا بأبي الوليد الشيشاني ويتزعم عصابة "جند الشام" الإرهابية هناك.

كما يشار حسب مصادر مطلعة إلى أنه بين أقرباء أبي الوليد الشيشاني الموصومين بالإرهاب، فائز الله مارغوشفيلي الملقب في الأوساط الإرهابية بصلاح الدين الشيشاني الذي كان يتزعم عصابة "جيش الإسراء" حتى تمت تصفيته بضربة جوية نفذتها الطائرات الروسية الشهر الجاري.

المصدر: "لينتا.رو"

صفوان أبو حلا