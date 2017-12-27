نائب رئيس الوزراء الروسي يتكفل بكلب أجريت عليه "تجارب التنفس تحت الماء" وأثارت موجة من الغضب

أعلن دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه تكفل برعاية كلب أجريت عليه تجارب التنفس تحت الماء بعمق أكثر من كيلومتر، بالاعتماد على تكنولوجيا "التنفس السائل".

وقال روغوزين خلال مقابلة تلفزيونية: "بقي الكلب على قيد الحياة في عمق 1004 أمتار تحت الماء.. وتنفس (الكلب) وعاد إلى السطح، حيا، وهو الآن بحالة صحية جيدة".

وأضاف روغوزين: "اختبارات التنفس السائل على الكلاب بدأ تطبيقها فقط، بعد أن تأكد العلماء بنسبة 100% من أن الكلاب تستطيع تحمل التجربة".

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن مؤسسة البحوث الواعدة، تعامل الكلاب باحترام تماما مثل معاملة موظفيها، قائلا: "اختبارات التنفس السائل بدأت على القوارض قبل تجريبها على الكلاب.. بدأنا بطبيعة الحال، مع الفئران والجرذان والقداد (الهامستر) وغيرها من القوارض. وبعد أن تحققنا من بقاء الكلاب حية دون أي ضرر على الصحة، انتقلنا إلى كائن أكثر تعقيدا. والآن يعملون (الخبراء) مع الكلاب".

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تجدر الإشارة إلى أن روغوزين، كان قد أطلع الرئيس الصربي أثناء زيارة إلى صربيا مؤخرا، على أحدث الاختراعات الروسية، التي تتضمن مشروع التنفس بالسائل المحتوي على الأوكسجين، والذي بفضله يمكن التنفس تحت الماء.

تجدر الإشارة إلى أن التجربة أثارت سخط الروس في شبكات التواصل الاجتماعي، ونصحوا روغوزين بأن "يغرق" نفسه مثل ما فعل بالكلب.

ورد نائب رئيس الوزراء الروسي بأنه تكفل برعاية الكلب الذي أجريت عليه التجربة.

المصدر: lenta.ru

إياد قاسم