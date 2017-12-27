 
مباشر

التوتر بين موسكو وواشنطن يصل إلى "السماء المفتوحة"!

أخبار روسيا

التوتر بين موسكو وواشنطن يصل إلى
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jodt

أعلن مصدر عسكري روسي أن موسكو قررت اعتبارا من الـ1 من يناير 2018 فرض جملة من القيود على الولايات المتحدة في إطار اتفاقية "السماء المفتوحة" التي انضم إليها البلدان.

وفي حديث بهذا الصدد قال المصدر الروسي: "سنعيد النظر في قائمة المطارات التي فتحنا أجواءها أمام الطائرات الأمريكية وذلك في رد مواز على تدابير مشابهة أعلنت واشنطن نيتها اتخاذها تجاهنا".

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة تعتزم إيصاد أجواء عدد من المطارات في وجه المراقبين الروس فوق ألاسكا وهاواي، والحد من مسافات التحليق المسموحة في الأجواء الأمريكية.

إقرأ المزيد
طائرة "آن-30 بي" الروسية الدفاع الروسية: انتهاك تركيا لاتفاقية "السماء المفتوحة" سابقة خطيرة

يشار إلى أن 27 بلدا عضوا في منظمة "الأمن والتعاون الأوروبي" كانت قد وقعت في هلسنكي سنة 1992 اتفاقية "السماء المفتوحة" لتعزيز التعاون والثقة بين الدول الأعضاء، حيث تتيح الاتفاقية للبلد العضو جمع المعلومات حول قوات البلد العضو الآخر المسلحة والوقوف على نشاطاته العسكرية التي قد تثير قلق الآخرين.

ويبلغ عدد أعضاء "السماء المفتوحة" في الوقت الراهن 34 دولة، بينها روسيا التي التحقت بالاتفاقية في الـ26 من مايو 2001.

المصدر: "نوفوستي"

صفوان أبو حلا

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة