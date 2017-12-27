التوتر بين موسكو وواشنطن يصل إلى "السماء المفتوحة"!

أعلن مصدر عسكري روسي أن موسكو قررت اعتبارا من الـ1 من يناير 2018 فرض جملة من القيود على الولايات المتحدة في إطار اتفاقية "السماء المفتوحة" التي انضم إليها البلدان.

وفي حديث بهذا الصدد قال المصدر الروسي: "سنعيد النظر في قائمة المطارات التي فتحنا أجواءها أمام الطائرات الأمريكية وذلك في رد مواز على تدابير مشابهة أعلنت واشنطن نيتها اتخاذها تجاهنا".

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة تعتزم إيصاد أجواء عدد من المطارات في وجه المراقبين الروس فوق ألاسكا وهاواي، والحد من مسافات التحليق المسموحة في الأجواء الأمريكية.

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يشار إلى أن 27 بلدا عضوا في منظمة "الأمن والتعاون الأوروبي" كانت قد وقعت في هلسنكي سنة 1992 اتفاقية "السماء المفتوحة" لتعزيز التعاون والثقة بين الدول الأعضاء، حيث تتيح الاتفاقية للبلد العضو جمع المعلومات حول قوات البلد العضو الآخر المسلحة والوقوف على نشاطاته العسكرية التي قد تثير قلق الآخرين.

ويبلغ عدد أعضاء "السماء المفتوحة" في الوقت الراهن 34 دولة، بينها روسيا التي التحقت بالاتفاقية في الـ26 من مايو 2001.

المصدر: "نوفوستي"

صفوان أبو حلا