بوتين يلتقي أرملة وأولاد الطيار أوليغ بيشكوف

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي اليوم مع أرملة الطيار أوليغ بيشكوف، الذي قتل على يد إرهابيين بعد إسقاط طائرته في أجواء سوريا في 2015.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "الرئيس سيلتقي اليوم مع أرملة بطل روسيا، الطيار بيشكوف الذي لقي مصرعه بشكل مأساوي أثناء أداء واجبه العسكري"، مضيفا أن بوتين سيلتقي أيضا مع ابنته وابنه.

وكانت طائرة مقاتلة تركية من طراز "إف -16" أسقطت قاذفة روسية من طراز "سو-24" في أجواء سوريا في 24 نوفمبر/ تشرين ثاني في 2015، وعلى بعد 4 كيلومترات من الحدود مع تركيا، ما أسفر عن مصرع قائد الطائرة حينها.

وزعمت تركيا آنذاك أن "سو-24" دخلت مجالها الجوي، فيما ذكرت موسكو أن طائرتها لم تعبر الحدود التركية، وهذا ما أكدته بيانات الدفاع الجوي السوري.

وقد أطلق النار على طيار "سو-24 " أوليغ بيشكوف، أثناء هبوطه بالمظلة من الأراضي الخاضعة لسيطرة مسلحين تركمان.

ومنح الطيار لقب بطل روسيا.

المصدر: "إنترفاكس"

ألكسندر توميلين