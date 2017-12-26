روسيا تعلن بدء إنشاء كاسحة الألغام الجديدة

أفادت مصادر إعلامية روسية ببدء إنشاء كاسحة الألغام الجديدة في مصنع للسفن في محيط مدينة سان بطرسبورغ.

وأوضحت المصادر أن كاسحة الألغام الجديدة، التي يطلق عليها اسم "ياكوف بالايف"، هي كاسحة من مشروع 12700 وهي مزودة بأحدث محطات مائية صوتية، إضافة إلى نظام التحكم الآلي في مكافحة الألغام.

يشار إلى أن هيكل الكاسحة هو فريد من نوعه وهو مصنوع من الزجاج البلاستيكي.

يذكر أن كاسحة الألغام "ألكسندر أوبوحوف" من المشروع ذاته تنفذ مهام قتالية ضمن الأسطول البحري الروسي، وتقع ثلاثة سفن أخرى من هذا النوع قيد البناء في مراحله المختلفة.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين