 
مباشر

روسيا تعلن بدء إنشاء كاسحة الألغام الجديدة

أخبار روسيا

روسيا تعلن بدء إنشاء كاسحة الألغام الجديدة
Sputnik ria.ru
أرشيف - كاسحة الألغام "ألكسندر أوبوحوف" من مشروع 12700
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jobc

أفادت مصادر إعلامية روسية ببدء إنشاء كاسحة الألغام الجديدة في مصنع للسفن في محيط مدينة سان بطرسبورغ.

وأوضحت المصادر أن كاسحة الألغام الجديدة، التي يطلق عليها اسم "ياكوف بالايف"، هي كاسحة من مشروع 12700 وهي مزودة بأحدث محطات مائية صوتية، إضافة إلى نظام التحكم الآلي في مكافحة الألغام.

يشار إلى أن هيكل الكاسحة هو فريد من نوعه وهو مصنوع من الزجاج البلاستيكي.

يذكر أن كاسحة الألغام "ألكسندر أوبوحوف" من المشروع ذاته تنفذ مهام قتالية ضمن الأسطول البحري الروسي، وتقع ثلاثة سفن أخرى من هذا النوع قيد البناء في مراحله المختلفة.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة