إطلاق تجريبي لصاروخ روسي باليستي عابر للقارات

قام سلاح الصواريخ الاستراتيجية الروسية بإطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "توبول"، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة، أن إطلاق الصاروخ "توبول" جرى في ميدان الرماية "كابوستين يار" الواقع في مقاطعة أستراخان جنوب روسيا.

وأضافت أن الهدف من الإطلاق التجريبي هذا هو اختبار التجهيزات المتطورة المخصصة للصواريخ العابرة للقارات، وأنه تم الحصول على المعطيات الاختبارية التي يمكن استخدامها لإنشاء وسائل فعالة مخصصة لاختراق الدفاع الجوي المعادي ولإمداد مجموعة الصواريخ الباليستية الروسية بها.

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين