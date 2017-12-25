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زوجة مفتي داغستان تعتزم الترشح لرئاسة روسيا

أخبار روسيا

زوجة مفتي داغستان تعتزم الترشح لرئاسة روسيا
RT Ivan Shorokhodov
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أعلنت عين غامزاتوفا زوجة مفتي جمهورية داغستان ورئيسة تحرير مجلة "إسلام" الروسية، نيتها الترشح لرئاسة روسيا في عام 2018.

 ووفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية، فإن غامزاتوفا تعتزم تقديم الوثائق المطلوبة لتسجيلها كمرشح رئاسي إلى لجنة الانتخابات المركزية بحلول الـ5 يناير القادم.

وبحسب الوكالة الروسية، فإن "غامزاتوفا البالغة من العمر 46 عاما، والتي تدير كبرى وسائل الإعلام الإسلامية في روسيا، تعمل مستشارة لمفتي داغستان، أحمد عبد اللطيف، فيما يتعلق بالعلاقات مع السلطة".

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وأشارت الوكالة، إلى أن " غامزاتوفا معروفة بموقفها المعارض للمتشددين الذين قتلوا في عام 1998 زوجها الأول مفتي داغستان سعيد محمد أبو بكروف".

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية في روسيا ستجري يوم اتلـ 18 مارس 2018، وبدأت الحملة الانتخابية رسميا في الـ18 ديسمبر الجاري.

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان

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