بوتين: روسيا منفتحة على التعاون مع جميع الدول

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن السلطات الروسية منفتحة على اتصالات مع نظرائها في الدول الأخرى، على الرغم من القيود.

وقال بوتين خلال اجتماع مع البرلمانيين الروس إنه "المهم هو أنه على الرغم من القيود المعروفة، بما فيها المتعلقة مع نشاط أجهزة السلطة التمثيلية، لا تزال هذه الاتصالات مستمرة. ونحن، من جانبنا، لا نعتزم تقييد أحد. ونحن مستعدون ومنفتحون على مثل هذه الاتصالات، وسنعمل مع جميع الزملاء الذين يريدون العمل سوية معنا".

وأشاد بوتين بنشاط مجلسي البرلمان الروسي على الساحة الدولية، مؤكدا أن هذا النشاط شبيه بـ "الدبلوماسية الشعبية".

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف