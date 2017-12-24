القرم تحت حماية "إس-400"

أعلن الفريق فيكتور سبستيانوف قائد قوات الجيش الرابع الجوي أن قيادة الجيش الروسي قررت مع حلول الأيام الأولى من العام الجديد تشغيل فوجين من صواريخ "إس-400" لحماية أجواء القرم.

وفي تعليقه، قال سيباستيانوف: "بطاريات الصواريخ المذكورة صارت في القرم، وتم نشرها في مواقع تمركزها الدائم هناك، وتعمل بشكل تجريبي الآن حتى يصار إلى تشغيلها الكامل لتبدأ مناوبتها الدائمة لحماية أجواء القرم".

وكشف سبستيانوف عن أنه سبق للقوات الجوية الروسية ونشرت فوجا من هذه الصواريخ في القرم، وأن "منظومة الدفاع الجوي هناك مستمرة في التطور بنجاح وبما فيه الكفاية".

يذكر أن صواريخ "إس-400" قادرة على رصد واعتراض الصواريخ المجنحة على أدنى وأعلى ارتفاع ممكن عن سطح الأرض والطائرات الصغيرة والكبيرة بلا طيار، والصواريخ المجنحة عالية السرعة، والصواريخ البالستية التي تصل سرعتها إلى 4800 كم/ساعة، متفوقة بذلك على كافة منظومات الصواريخ الاعتراضية بما فيها "باتريوت" الأمريكية وسواها.

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"إس-400"، تعد الأكثر تطورا في العالم، لقدرتها كذلك على إسقاط جميع أنواع الطائرات الحربية للعدو المفترض، بما فيها طائرة الشبح الأمريكية ذائعة الصيت.

مواصفات "إس-400" الفنية التكتيكية:

المدى الأقصى لرصد الأهداف 600 كم

عدد الأهداف التي تتابع سيرها في آن واحد 300

مدى تدمير الأهداف الأيرودينامية يتراوح بين 3 و240 كم

تدمر الأهداف البالستية عندما تصبح على مسافة من 5 إلى 60 كم عنها

الارتفاع الأقصى للهدف الذي تدركه 27 كم

الارتفاع الأدنى للهدف الذي تصيبه 100 متر

تدرك هدفها حتى ولو بلغت سرعته 4800 كم/ساعة

عدد الأهداف التي تدمرها في آن واحد 36 هدفا

عدد صواريخ "إس-400" المنصوبة والجاهزة للإطلاق في آن واحد 72

زمن نشر البطارية المكونة من بضع عربات وجهوزيتها 5 دقائق

المصدر: RT و topwar.ru

صفوان أبو حلا