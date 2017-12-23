"الهيكل".. تهنئة لعمال مصنع مروحيات قازان على الطراز الروسي!

صورت إدارة مصنع قازان للمروحيات فيديو بعنوان "الهيكل" كرّسته لتهنئة العاملين في المصنع بأعياد الميلاد، وطعّمته بنكهة من الوطنية والوفاء للصناعة الروسية وعدم استبدالها بالهمبرغر!

وتتلخص فكرة الفيديو في وسواس تسلل إلى صدر أحد المهندسين العاملين في مصنع المروحيات المذكور، خلال عبوره أمام بوابته الرئيسية.

المهندس، كان يرتدي زي الجد صقيع، وهو البابا نويل على الطراز الروسي، وتصحبه زوجته "حفيدة" الجد صقيع، التي تبعث وجدها التفاؤل في نفوس الروس وتفرح قلوب الأطفال بالهدايا عشية الميلاد.

الوسواس الذي استولى على لبّ المهندس، تجلّى في احتمال إجبار مجموعة من صعاليك التسعينيات في روسيا، الذين كانوا مؤمنين حتى النخاع بروعة الحياة في الغرب، وقدّسوا ملذّاتها المتمثلة في الوجبات السريعة على غرار الهمبرغر وما شابه.

إقرأ المزيد

كما يوسوس الشيطان للمهندس في "الهيكل"، أن يحذو حذو مصمم المروحيات الروسي الشهير سيكورسكي ويبيع خبراته للغرب ويهاجر بعيدا عن ثلج روسيا وصقيعها.

بعد صحوته من حلم اليقظة الفظيع، يدرك المهندس أنه كان يرى مناما كفاه الله شرّه، وكيف تتقن عاملات المصنع وفنيّاته في اليقظة الانتقام من شبان التسعينيات، ويؤكّدن جودة المروحيات الروسية التي تعلو ولا يعلى عليها، ويتوعدن بتصنيع المزيد منها!

المصدر: "لينتا.رو"

صفوان أبو حلا