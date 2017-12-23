بوتين لحزب السلطة: علينا الحفاظ على القيم الأساسية في بلادنا إذا أردنا لها السيادة والبقاء

اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنه لا يمكن لروسيا تنفيذ خططها الطموحة والحفاظ على منعتها وتوطيد دعائمها بمعزل عن الوفاق الوطني وقيمها الإنسانية والأخلاقية المتجذّرة.

وفي كلمة ألقاها اليوم خلال مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الـ17 المنعقد في إطار حملة الانتخابات الرئاسية التي انطلقت مؤخرا، قال بوتين: "لا يمكننا تنفيذ الخطط التي رسمناها بمعزل عن الوفاق الوطني، كما يتوجب علينا الحفاظ على منظومة القيم الأساسية المتجذّرة في بلادنا إذا ما أردنا لها أن تستمر في الحياة وتتجدد وتبقي على هويتها".

روسيا مستعدة لمواجهة مختلف التحديات

وأضاف: "مستعدون على الدوام لتحقيق الإنجازات وحتمية التغيير، كما أننا مستعدون لمواجهة تحديات العولمة وحماية السيادة الروسية وضمان أمن المواطن وسلامته في وجه جميع التهديدات والهزات، وقادرون على خلق الظروف اللازمة لتحقيق النماء وعيش زاهر للمواطن".

لا شيء يضر أكثر من رياء السلطة ونأيها عن المواطن وهمومه

وشدد الرئيس بوتين على ضرورة اهتمام الدولة ومنظومة السلطة فيها بطموحات المواطن وحقه في المشاركة في حياة البلاد السياسية، وقال: "علينا الاهتمام بمدى قدرتنا على تلبية مطالب المجتمع والمواطن والعمل على تنفيذ مطالب الجميع بالمشاركة الحثيثة في صيرورة الحياة في روسيا".

"لا شيء يضر باستقرار المجتمع أكثر من الرياء والإجحاف وغياب القانون والفساد والغرور والتعامل مع الوطن بلا مبالاة والنأي بالنفس عن حاجات المواطن".

المجتمع المدني المتماسك سرّ حتمية التغيير والديمقراطية في روسيا

وأضاف: "أرى أن الضمان الرئيس لحتمية التغيير نحو الأفضل في روسيا، يكمن في تماسك مجتمعنا المدني وقدرته على حمل المسؤولية، إذ يتطلع المجتمع المدني إلى تحقيق النفع والخير للبلاد والمواطن، ويسهم في صياغة سبل حل المشاكل الاجتماعية، فيما يرفض الشعبوية والثرثرة الجوفاء".

المصدر: "إنترفاكس"

صفوان أبو حلا