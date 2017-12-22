الكرملين: باستطاعة مراقبينا العودة إلى جنوب شرق أوكرانيا

أعلن الكرملين أن الضباط الروس يستطيعون العودة إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار على خط التماس في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن الضباط الروس سيعودون إلى المركز بشرط إيقاف سلطات كييف "الأعمال الاستفزازية" حيال العسكريين الروس، حسبما ما صرح به الرئيس فلاديمير بوتين في حديث هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الخميس.

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وكان الكرملين أفاد في وقت سابق بأن المسؤولين الروس والألمان "سيعدّون الشروط الإضافية" التي ستسمح بعودة الضباط الروس إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في دونباس.

يشار إلى أن الضباط الروس غادروا يوم الـ19 ديسمبر/كانون الأول المركز المشترك، وذلك بعد أن كان الجانب الأوكراني يعرقل على نحو متزايد عملهم، ولم يسمح لهم بزيادة المرافق على خط التماس في دونباس والتواصل مع السكان المحليين.

المصدر: نوفوستي

ألكسندر توميلين