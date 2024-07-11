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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 05:10 GMT

    "روستيخ" الروسية تبتكر ألواحا مدرعة تقي المنشآت الحيوية من المسيرات وشظايا القنابل (فيديو)

    كشفت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن "نتائج مذهلة" لأولى اختبارات "دروع لوحية" مصممة لوقاية الأجسام والمنشآت الثابتة من هجمات الطائرات المسيرة ومن شظايا الذخيرة كالرصاص والقنابل.

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    وذكرت "روستيخ" في حسابها على "تيلغرام" أن الألواح المدرعة مصصمة لحماية المنشآت الحيوية مثل مستودعات النفط ومرافق تخزين الغاز، بما في ذلك تعطيل آثار هجمات الطائرات بدون طيار في روسيا.

    وأضافت: "قامت "روستيخ" لأول مرة باختبار أحدث لوح مدرع محلي الصنع ومصمم لحماية المنشآت الثابتة من الشظايا والرصاص. جرى تطوير هذا المنتج في معهد أبحاث الصلب التابع لشركة كلاشينكوف".

    ولفتت "روستيخ" الحكومية إلى أنه "بإمكان الألواح المدرعة الفريدة الصنع حماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات التي تشنها الطائرات بدون طيار الهجومية".

    وخلصت الاختبارات إلى أن العينات التي تمت التجارب عليها صمدت من دون حدوث أي اختراق واحد لهيكلها، وذلك بعد استهدافها بالرصاص من نموذج 7N21  عيار 9 × 19 ملم وأيضا شظايا قنبلة يدوية من طراز F-1، فجرت على مسافة تزيد قليلا عن نصف متر.

    ويبلغ وزن المتر المربع الواحد لهذا المنتج أقل من 30 كيلوغراما.

    المصدر: RT

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