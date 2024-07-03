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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 12:20 GMT

    الحرارة في موسكو اليوم تتجه إلى تسجيل رقم قياسي جديد

    أعلن ألكسندر إيلين خبير الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في العاصمة موسكو اليوم قد تحطم الرقم القياسي المسجل في 3 يوليو عام 1917.

    الحرارة في موسكو اليوم تتجه إلى تسجيل رقم قياسي جديد
    AFP


    ويقول الخبير في حديث لـ RT: "سجلت في 3 يوليو 1917 درجة الحرارة 32.2 درجة مئوية. واليوم 3 يوليو 2024، ليس مستبعدا تحطيم الرقم القياسي، لأنه يتوقع أن ترتفع درجة حرارة الهواء في موسكو اليوم إلى 33-35 درجة مئوية، وفي مقاطعة موسكو إلى 31- 36 درجة مئوية".

    ووفقا لتوقعاته، سترتفع درجة الحرارة في موسكو يوم الجمعة إلى 31-32 درجة مئوية.

    ويقول: "بعد ذلك ستصل في النصف الثاني من النهار موجة باردة يصاحبها هطول أمطار وعواصف رعدية وسقوط البرد لفترة قصيرة، مع ازدياد سرعة الرياح إلى 17-22 متر في الثانية وبعد ذلك ستنخفض الحرارة إلى 25-27 درجة".

    ووفقا له، ستكون الليالي في العاصمة ساخنة أيضا: في موسكو 23-25 درجة مئوية، وفي مقاطعة موسكو 19-24 درجة مئوية. وفي ليلة السبت ستنخفض درجة الحرارة إلى 14- 19 درجة مئوية. وهناك احتمال هطول أمطار خفيفة في النصف الثاني من النهار. وعمليا لن يحصل تغير في ليلة الأحد أما في النصف الثاني من يوم الأحد ستصل درجة الحرارة في موسكو إلى 26-28 درجة مئوية.

    المصدر: RT

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