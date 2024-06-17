مسابقة أندريه ستينين عن القائمة المختصرة لعام 2024

شهدت العاصمة الروسية موسكو الإعلان عن الفائزين لعام 2024، المدرجين في القائمة المختصرة للمسابقة اليوبيلية الدولية العاشرة للمصورين الصحفيين الشباب تخليداً لذكرى أندريه ستينين.

حيث يمكن الاطلاع على قائمة الأسماء الكاملة، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الصور من القائمة المختصرة، عبر:

الموقع الالكتروني بالروسية:

https:/stenincontest.ru/winners2024

الموقع الالكتروني بالإنكليزية:

https://stenincontest.com/winners2024

وفقًا للتقليد الراسخ، فإن القائمة المختصرة، التي تم تحديد المشاركين فيها من قبل لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، لا تتضمن الإشارة إلى مراتب الفائزين بالجائزة، في تنويه إلى إنه سيتم الإعلان عن مراتب الفائزين في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، جنباً إلى جنب مع الفائز بالجائزة الرئيسية للمسابقة وهي الجائزة الكبرى.

هنا لابد من الإشارة إلى حقيقة أنه ولأول مرة تتألف لجنة التحكيم الدولية في هذه الذكرى اليوبيلية للمسابقة، فقط من المصورين الصحفيين، الفائزين بالجائزة الكبرى للمسابقة عبر الأعوام الماضية.

الجدير بالذكر أن رقعة جغرافية المشاركين في قائمة مسابقة ستينين آخذة بالتوسع كل عام. حيث ضمت القائمة المختصرة للمسابقة في عام 2024، أعمالاً لأول مرة من سورية وجنوب أفريقيا وميانمار. وبالفعل جمعت المسابقة في المجمل، أعمالاً فنية من صور فردية وسلسلة صور من المصورين الصحفيين الشباب من 10 دول. وبلغ إجمالي عدد الأعمال التي قيمتها لجنة التحكيم الدولية للمسابقة عام 2024 نحو ألفين من 557 مشاركاً من 36 بلداً في العالم، مثل روسيا، سورية، الهند، إيران، الصين، إيطاليا، الولايات المتحدة، إسبانيا، بريطانيا، جنوب أفريقيا، بولندا، فرنسا، الإكوادور والمكسيك وغيرها.

أوكسانا أولينيك - المشرفة على مسابقة أندريه ستينين، علقت على إعلان القائمة المختصرة قائلة:

"إن إحدى أهم مراحل مسابقتنا هي المرحلة المتعلقة بعمل لجنة التحكيم. إذ قمنا هذا العام بتوجيه الدعوة في الذكرى اليوبيلية لمسابقة أندريه ستينين، للفائزين بالجائزة الكبرى في مسابقتنا من السنوات السابقة، بهدف المشاركة في لجنة التحكيم. والحديث يدور عن المصورين من مختلف دول العالم، الذين أصبحوا الآن أساتذة معترف بهم وبآرائهم التخصصية.

لقد أكدوا مرة أخرى على المستوى الاحترافي العالي من خلال اختيار أعمال موهوبة حقًا من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة جدًا من الصور المقدمة إلى المسابقة في القائمة المختصرة. ولهذا أدعو الجميع لزيارة موقع المسابقة الخاص بنا والتعرف على هذه الأعمال. وبالفعل يمكن القول بأن المصورين الشباب يواصلون إدخال الفرحة على قلوبنا من خلال أعمالهم المميزة، ويسعدنا مساعدتهم في بداية طريقهم المهني".

سيتم الإعلان عن مراتب المرشحين في القائمة المختصرة، وكذلك الفائز بالجائزة الكبرى، من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة في شهر أيلول/سبتمبر على الموقع الإلكتروني (https://stenincontest.com/). كما يخطط القائمون على المسابقة أيضًا لإطلاق جولة عرض دولية تقليدية للفائزين في مدن حول العالم بحلول نهاية العام.

عن المسابقة

وإذ تضع مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها المجموعة الاعلامية "روسيا سيغودنيا" تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، نصب عينيها هدف دعم المصورين الشباب وجذب اهتمام الرأي العام إلى المهام المتعلقة بالتصوير الصحفي الحديث. وبالتالي فإن المسابقة هي منصة للمصورين الشباب - الموهوبين والمرهفين والمنفتحين على كل ما هو جديد، وهم من خلال أعمالهم يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا.

أما فيما يتعلق بالشركاء من المؤسسات الاعلامية الرئيسية للمسابقة فهم: VGTRK (مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني الحكومية في روسيا)، منصة SMOTRIM عبر الإنترنت (روسيا)، قناة التلفزيون الحكومية الروسية "روسيا-كولتورا" (روسيا)، قناة تلفزيون "موسكو 24" (روسيا).

في حين أن الشركاء من المؤسسات الإعلامية الدولية للمسابقة هم: وكالة أنباء وإذاعة سبوتنيك (الدولية)، القناة التلفزيونية وبوابة RT (الدولية)، شركة الإعلام القابضة IndependentMedia (جنوب أفريقيا)، وكالة الأنباء ANA (جنوب أفريقيا)، مجموعة شنغهاي المتحدة الإعلامية (SUMG) (الصين)، البوابة الإلكترونية لصحيفة تشاينا ديلي (الصين)، البوابة الإلكترونية ThePaper (الصين)، شبكة الميادين الإعلامية (لبنان).

كما يتم دعم المسابقة كشركاء في هذا القطاع الاعلامي من قبل:

اتحاد الصحفيين في روسيا،

البوابة الاعلامية YOung JOURnalists (روسيا)،

بوابة RussianPhoto (روسيا)،

بوابة Photo-study.ru (روسيا).`