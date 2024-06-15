أسطول بحر البلطيق يعلن إجراء تدريبات على سحب سفينة في حالة الطوارئ
Sputnik
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أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول بحر البلطيق في بيان عن إجراء تدريبات على سحب سفينة في حالة الطوارئ.
وجاء في البيان: "سنجري تدريبا مجدولا لسحب سفينة في حالة الطوارئ. إحدى مراحل التدريبات التي تقام في مياه بحر البلطيق، ستكون تدريبا لسحب سفينة فقدت مسارها".
وستشمل التدريبات سفينة الاتصالات "زيغوليفسك" وأطقم قاطرات الإنقاذ "إيفجيني تشوروف" و"نينا سوكولوفا".
ويتوجب على عناصر الإنقاذ سحب السفينة إلى قاعدة بالتييسك أثناء التدريب، وسيتدرب المتخصصون على تقديم المساعدة للسفن والغواصات، وكذلك الطائرات في الطوارئ البحرية.
المصدر: RT