هبوط قاس لطائرة ركاب في شمال روسيا (صور)

نفذت طائرة ركاب تابعة لشركة Utair الروسية هبوطا قاسيا قرب مطار أوتريني في دائرة يامالو-نينيتسك ذات الحكم الذاتي في شمال البلاد، مما أدى إلى إصابة راكب واثنين من أفراد الطاقم.

وقالت الخدمة الصحفية للشركة إن طائرة من طراز "آن-26" كانت تنفذ رحلة من مطار سابيتا إلى مطار أوتريني، نفذت بعد ظهر اليوم الجمعة هبوطا في ظل تدهور حاد في الظروف الجوية التي اتسمت بضباب ورياح قوية.

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وأضافت الشركة أنه تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 36 شخصا وأفراد الطاقم الخمسة إلى مبنى المطار، وتعرض راكب واثنان من أفراد الطاقم للإصابة بكدمات وتلقوا المساعدة الطبية اللازمة.

المصدر: "تاس"