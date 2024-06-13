موسكو تتجاوز المعدل الطبيعي في هطول الأمطار

سجل شهر يونيو الذي لم يبلغ منتصفه أرقاما قياسية لمستويات هطول الأمطار على العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن بعض المشكلات المرورية على أطراف المدينة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لقطات للعاصفة المطيرة الضخمة التي استمرت، ولا زالت مستمرة في أنحاء موسكو، مع تيارات للمياه والرياح وأصوات الرعد.

وقال خبير الأرصاد الجوية ميخائيل ليو إن محطة الأرصاد الجوية سجلت أكثر من 8 مليمترات من الأمطار خلال الليل. وتبين أنه خلال أسبوعين تجاوز الطقس المعدل الطبيعي بنسبة 22% وبالتالي يقع يونيو ضمن أشهر يونيو الثلاثة الأكثر رطوبة في القرن الحادي والعشرين.

وقد تسبب المطر في شلل بالحركة المرورية ببعض المناطق، وغرق سيارات ووسائل نقل عامة، كما تناقلته الصور المنشورة على شبكة الإنترنت.

المصدر: RT