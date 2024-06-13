الأمن الروسي يعتقل شخصين شاركا في هجمات ضد عسكريين روس بالقوقاز في عامي 1999 و2000

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن رجاله تمكنوا بالتعاون مع عناصر لجنة التحقيق، من اعتقال شخصين شاركا في مهاجمة العسكريين الروس في شمال القوقاز في عامي 1999 و2000.

وجاء في بيان: "قام جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، مسترشدا بمبدأ حتمية العقوبة، بتنفيذ عمليتين في إقليم ستافروبول ومقاطعة تومسك، تم خلالهما اعتقال المواطنين طاهر بيغلدييف وأديلخان المانبيتوف، اللذين شاركا في هجمات مسلحة ضمن عصابات باساييف وخطاب في شمال القوقاز في أكتوبر 1999 وفي فبراير ومارس 2000 ضد العسكريين الروس بما في ذلك ضد مجموعة من مظليي بسكوف بجمهورية الشيشان، قتل خلالها 99 جنديا، بما في ذلك 84 من المظليين".

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وأوضحت لجنة التحقيق أنه تم توجيه ضد هذين الشخصين، تهمة التمرد المسلح والمشاركة في عصابة والتعدي على حياة العسكريين.

ويشار إلى أن رجال المظلات من مقاطعة بسكوف الروسية، قتلوا في عام 2000 في منطقة شاتوي بالشيشان في معركة مع مجموعة من عصابة شامل باساييف وخطاب، كانت تفوقهم بالعدد بشكل كثير. وكانت تلك المعركة واحدة من أكثر الأحداث المأساوية في عمليات مكافحة الإرهاب في شمال القوقاز في 1999-2000.

وخلال المعركة التي استمرت من 29 فبراير إلى 1 مارس، صمد 90 عسكريا من سرية المظليين السادسة، التي كانت تحتل تلة مهيمنة، أمام هجمات مجموعة من المسلحين الخارجين من الحصار وصل عددهم إلى 2.5 ألف شخص. وأسفرت تلك المعركة الدامية عن مقتل 84 مظليا.

وتكريما لشجاعتهم، حصل 22 مظليا على لقب "بطل روسيا" بما في ذلك 21 منهم بعد وفاتهم. وتم منح وسام الشجاعة لـ 68 جنديا وضابطا، 63 منهم بعد وفاتهم.

وحتى الآن تم على ذمة هذه القضية، الحكم بالسجن لفترات طويلة على ما لا يقل عن 20 من المجرمين الإرهابيين.

المصدر: تاس