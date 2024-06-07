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بيسكوف: لم نتخذ أي قرار حول إنشاء منطقة فدرالية جديدة تضم دونباس ونوفوروسيا

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بيسكوف: لم نتخذ أي قرار حول إنشاء منطقة فدرالية جديدة تضم دونباس ونوفوروسيا
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القيادة الروسية لم تتخذ بعد أي قرار حول إنشاء منطقة فدرالية جديدة تضم مناطق دونباس ونوفوروسيا.

وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص أجاب بيسكوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "هناك العديد من الأفكار المختلفة بهذا الشأن، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار. لا توجد مثل هذه الخطط حتى الآن".

وفي وقت سابق قال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، في حديث لـ "تاس" إن السلطات الروسية تبحث فكرة إنشاء منطقة فدرالية جديدة تضم مناطق شبه جزيرة القرم ودونباس ونوفوروسيا.

وتم عام 2014، بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، إنشاء منطقة القرم الفدرالية. وعام 2016 أصبحت شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول جزءا من المنطقة الفدرالية الجنوبية لروسيا.

المصدر: تاس

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