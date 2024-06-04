طلاب من جامعة موسكو لعلوم الفيزياء والهندسة يتعرفون على كواليس RT (صور)

أصبحت قناة RT Arabic أكثر قربا من الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية في جامعات موسكو حيث فتحت القناة أبوابها لطلاب جامعة موسكو لعلوم الفيزياء والهندسة ونظمت لهم جولة تعريفية بمقرها.

وخلال الجولة تعرف الطلاب على الكواليس الخاصة بالقناة وتحدثوا باللغة العربية مع فريق العمل المسؤول عن إنتاج البرامج، بمن فيهم المنتجون والمترجمون والمحررون، وكذلك الخبراء التقنيون المسؤولون عن جودة الصورة والصوت في البث.

وكانت المحطة المميزة في جولتهم هي التعرف على مشروع البث عبر وسائل التواصل الاجتماعي RT Online، حيث اطلع الطلاب على الصيغ الإعلامية الجديدة والبث العمودي والخوارزميات المستخدمة في نشر الأخبار.

RT

RT

إقرأ المزيد

وقال مساعد رئيس تحرير RT Online بهاء الريان "إن هذا الأمر مهم جدا، لجملة أسباب لعل أولها يكمن في أن التدريب يعتبر جسرا لنقل الخبرات من وإلى الطلاب والمتدربين زملاء الغد، كما أن طبيعة عملنا مبنية على الكادر البشري المؤهل الذي يستطيع إنجاز المهام بجودة عالية وسرعة قياسية، والتدريب يضمن ذلك الأمر كما يضمن استمرار توارث الخبرات من جيل لآخر".

المصدر: RT