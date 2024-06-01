شويغو: مرت حقبة كاملة من استكشاف وتطوير القطب الشمالي مع البطل العظيم تشيلينغاروف

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إنه بوفاة المستكشف البطل أرتور تشيلينغاروف، انقضت حقبة كاملة في استكشاف وتطوير القطب الشمالي وفقدت روسيا بطلا حقيقيا.

وأعرب شويغو عن تعازيه في وفاة بطل روسيا أرتور تشيلينغاروف، قائلا: "لقد تلقيت بحزن عميق نبأ وفاة البطل أرتور نيكولايفيتش تشيلينغاروف، لقد مرت معه حقبة كاملة من استكشاف وتطوير القطب الشمالي، وفقدت روسيا مستكشفا عظيما وبطلا حقيقيا".

إقرأ المزيد

وأكد أن "تشيلينغاروف قدم مساهمة كبيرة في تطوير الجغرافيا المحلية والعالمية".

وأضاف: "أبو القطب الشمالي، المستكشف القطبي البطل، هو ببساطة شخص مخلص ومخلص جدا.. لقد جازف وفعل ما لا يصدق، وكان رفيقا موثوقا به، ومحاورا مثيرا للاهتمام، ورجلا حكيما، حيث وسع فهمنا للإمكانيات البشرية، كما أنه أحب وطنه بإخلاص".

وحصل تشيلينغاروف على العديد من الجوائز الحكومية، ففي عام 1986 حصل على لقب بطل الاتحاد السوفييتي، وفي عام 2008 نال لقب بطل روسيا.

وتوفي المستكشف القطبي المتميز ونائب مجلس الدوما وبطل الاتحاد السوفييتي وبطل روسيا أرتور تشيلينغاروف عن عمر يناهز 85 عاما.

المصدر: RT