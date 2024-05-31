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الكرملين: بوتين يعفي ميخائيل بوبوف من منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي

أخبار روسيا

الكرملين: بوتين يعفي ميخائيل بوبوف من منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي
Sputnik
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وقع الرئيس فلاديمير بوتين، على مرسوم بإقالة ميخائيل بوبوف من منصب نائب سكرتير مجلس الأمن  الروسي، وتم نشر الوثيقة الخاصة بذلك على موقع المعلومات القانونية الرسمية للكرملين.

وجاء في الوثيقة: "إعفاء ميخائيل ميخائيلوفيتش بوبوف من منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي".

ويشار إلى أن بوبوف، شغل منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي منذ 29 مارس 2013. وقبل ذلك، منذ عام 2012، شغل منصب مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي.

وميخائيل بوبوف - نائب أميرال في الاحتياط ويحمل شهادة دكتوراه في العلوم العسكرية. ويحمل بوبوف عدة أوسمة وميداليات حكومية رفيعة.

المصدر: تاس

 

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