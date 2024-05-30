"الأم البطلة" تصف المحادثة مع بوتين بـ "المعجزة"

وصفت السيدة إيرينا فولغا، من جمهورية دونيتسك الشعبية الحاصلة على وسام "الأم البطلة" المحادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "المعجزة".

وخلال اجتماع بتقنية الفيديو مع العائلات التي حصلت على وسام "المجد العائلي" و"الأم البطلة"، شاركت السيدة إيرينا فولغا، في المحادثة مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس.

وقالت "الأم البطلة": "بالطبع، أنا سعيدة، هذا أمر غير عادي حقا، بالنسبة لنا، هذه معجزة، ولم نتوقع أن نعقد اجتماعا مع الرئيس نفسه، ولا أستطيع حتى أن أصدق أن هذا قد حدث".

وأوضحت أن الأسرة تقوم حاليا بتربية أربعة أطفال قاصرين، ولكن في المجمل قامت هي وزوجها بتربية عشرة أطفال، الابنة الكبرى تبلغ الآن 23 عاما ومتزوجة.

كما أشارت إيرينا إلى أنه "بعد أن كبر معظم الأطفال، نادرا ما تجتمع الأسرة ككل، وكان الاجتماع مع الرئيس مناسبة بهيجة لجميع أفراد الأسرة لرؤية بعضهم البعض أخيرا.. كان ذلك على الأقل سببا لنكون معا، لقد جعلنا الرئيس سعداء".

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإحدى العائلات الكبيرة (8 أطفال) إنهم منحوا البلاد فرحة كبيرة بهذا الكم من الأبناء والبنات، وإنه لا يوجد ما هو أكثر أهمية من الحب في الحياة.

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المصدر: نوفوستي