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بوتين يتعهد بالتبرع بمجموعة عملاته السوفيتية المعدنية الخاصة لإقامة نصب تذكاري لأبطال الحرب العظمى

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بوتين يتعهد بالتبرع بمجموعة عملاته السوفيتية المعدنية الخاصة لإقامة نصب تذكاري لأبطال الحرب العظمى
Legion-Media
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقامة نصب تذكاري مصنوع من العملات المعدنية السوفيتية تخليدا لذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى بأنها فكرة جيدة، وتعهد بتقديم عملاته المعدنية الخاصة.

وبعد حفل توزيع جوائز الدولة في الكرملين، أخبر المواطن البيلاروسي أليكسي تالاي، وهو مدير مؤسسة خيرية، الرئيس بوتين عن نصب تذكاري مقام في مينسك، تم صهر نصف مليون قطعة نقدية سوفيتية تبرع بها يافعون روس وبيلاروسيين لإقامته.

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وأضاف تالاي: شارك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وعائلته في المشروع. وقدموا عملات معدنية عائدة لهم... يمكن للجميع المشاركة. هل من الممكن الحصول على عملة معدنية منك أيضًا؟" - سأل تالاي الرئيس.

أجاب بوتين: "بالطبع".

وأضاف تالاي: "نأمل أيضا حقا أن يتم إنشاء نصب تذكاري مماثل في موسكو".

فأجاب الرئيس: «فكرة جيدة... شكرًا لك على العرض».

المصدر: نوفوستي

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