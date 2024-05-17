إصابة 7 أشخاص جراء انفجار ذخيرة بأكاديمية عسكرية في سان بطرسبورغ

أصيب 7 أشخاص مساء يوم الجمعة جراء انفجار ذخيرة تعود للحرب الوطنية العظمى بالأكاديمية العسكرية للاتصالات في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وانفجرت الذخيرة في أكاديمية "بوديوني" العسكرية للاتصالات.

وأفادت الخدمة الصحفية للأكاديمية العسكرية أن "ذخيرة من الحرب الوطنية العظمى انفجرت داخل الأكاديمية العسكرية للاتصالات في سان بطرسبورغ، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص".

وأوضحت الإدارة: "في حوالي الساعة 20:00 بمنطقة الأكاديمية العسكرية للاتصالات التي تحمل اسم إس إم بوديوني وقع انفجار أثناء تنظيف أحد الأقبية عند تفريغ القمامة في حاوية، الانفجار كان لقذيفة عيار 76 ملم من الحرب العالمية الثانية".

وأضافت: "أصيب سبعة جنود في الانفجار وتم نقلهم إلى منشأة طبية تابعة لوزارة الدفاع".

ويعمل ممثلو قيادة الأكاديمية العسكرية على تحديد أسباب وملابسات الحادث، فيما صرح حاكم سان بطرسبرغ ألكسندر بيغلوف، أن "الحادث يقع ضمن نطاق مسؤولية وزارة الدفاع وليس ذا طبيعة إرهابية". ودعا المواطنين إلى الثقة بالمعلومات الرسمية فقط.

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المصدر: RT