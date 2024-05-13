"الدوما" يبحث تعيين باتروشيف نائبا لرئيس الوزراء

أعلن رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن المجلس يبحث حاليا تعيين دميتري باتروشيف نائبا لرئيس الوزراء.

إقرأ المزيد

وقال فولودين في الجلسة العامة لـ"الدوما": "ننظر في التعيين السابع... الموافقة على دميتري باتروشيف نائبا لرئيس الوزراء".

ويبحث "الدوما" الموافقة على المرشحين الذين اقترحهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين لمناصب نوابه.

ودميتري باتروشيف من مواليد 13 أكتوبر 1977 في مدينة لينينغراد (بطرسبورغ الحالية)، وهو وزير الزراعة السابق في الفترة من 2018-2024، والرئيس السابق لمجلس إدارة "روس سيلخوز بنك"، وعضو مجلس إدارة شركة "غازبروم". وهو نجل نيقولاي باتروشيف الأمين السابق لمجلس الأمن الروسي.

المصدر: نوفوستي