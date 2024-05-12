تمديد حبس سائق حافلة بطرسبورغ الغارقة حتى الـ9 من يوليو على ذمة التحقيق

قررت المحكمة المختصة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية تمديد حبس سائق حافلة الركاب التي سقطت في أحد أنهار المدينة مؤخرا وقتل 7 من ركابها، حتى الـ9 من يوليو المقبل، على ذمة التحقيق.

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وسقطت حافلة ركاب الجمعة الماضية من جسر في نهر مويكا في سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن رجال الإنقاذ انتشلوا 9 أشخاص من الحافلة الغارقة وأن حصيلة ضحايا الحادث 7 أشخاص.

المصدر: نوفوستي