ميشوستين يقدم قائمة بتشكيلة حكومته الجديدة لمجلس الدوما

قدم ميخائيل ميشوستين، الذي أعيد تعيينه رئيسا للحكومة الجديدة، مرشحين لمناصب نواب رئيس الوزراء وقائمة بأسماء الوزراء الجدد إلى مجلس الدوما للنظر فيها.

ولا تضم ​​الحكومة الجديدة أندريه بيلوأوسوف وفيكتوريا أبرامتشينكو، اللذين شغلا منصبي النائب الأول لرئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، وسينتقل كلاهما إلى مهام جديدة.

ولمنصب النائب الأول لرئيس الوزراء، اقترح ميشوستين دينيس مانتوروف، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة.

وسيتولى ألكسندر نوفاك الإشراف على الكتلة الاقتصادية (قضايا دعم الاقتصاد وإجراءات مكافحة العقوبات)، والتي كانت ضمن نطاق مسؤولية بيلوأوسوف، كما ظل مسؤولا عن قطاع الطاقة.

وبدلا من فيكتوريا أبرامتشينكو، اقترح ميشوستين تعيين ديمتري باتروشيف، نجل أمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، الذي شغل منصب وزير الزراعة.

كما اقترح ميشوستين استحداث منصب نائب رئيس الوزراء المتخصص بالنقل، ورشح له فيتالي سافيليف الذي ترأس وزارة النقل وقبل ذلك شركة طيران "إيروفلوت".

وسيبقى في الحكومة ديمتري تشرنيشنكو، الذي يُطلب منه إضافيا الإشراف على وزارة التعليم والشباب، وكذلك تاتيانا غوليكوفا، التي ستشرف بالإضافة إلى وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الثقافة، على الوكالة الفيدرالية للشؤون الوطنية. كما سيحتفظ أليكسي أوفرتشوك ويوري تروتنيف ومارات خوسولين بمناصبهم كنواب لرئيس الوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح ميشوستين تعيين أربعة حكام حاليين في مناصب وزارية:

رئيس مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت وزيرا للنقل.

ورئيس مقاطعة كالينينغراد أنطون عليخانوف وزيرا للصناعة والتجارة.

رئيس منطقة كيميروفو سيرغي تسيفيليف وزيرا للطاقة بدلا من نيكولاي شولغينوف الذي سيترك الحكومة.

وأصبح رئيس إقليم خاباروفسك ميخائيل ديغتياريوف وزيرا للرياضة بدلا من أوليغ ماتيتسين الذي شغل هذا المنصب.

ومن بين الذين سيحتفظون بمناصبهم وزير العمل أنطون كوتياكوف، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، ووزير التعليم سيرغي كرافتسوف، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو، ووزير البناء والتنمية إيريك فيزولين، ووزير التعليم فاليري فالكوف، ووزير التنمية الشرقية أليكسي تشيكونكوف، ووزير التنمية الرقمية مقصود شادييف.

المصدر: وكالات