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روسيا.. النيران تلتهم عشرات المنازل في ضواحي إيركوتسك (فيديو)

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روسيا.. النيران تلتهم عشرات المنازل في ضواحي إيركوتسك (فيديو)
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الحرائق تسبب باشتعال عشرات المنازل الريفية والمباني الزراعية في ضواحي إيركوتسك.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة:"اندلع حريق في منطقة ألومينشيك بضواحي إيركوتسك، واشتعلت النيران في 15 منزلا ريفيا ومبنى زراعيا، وساهمت الرياح القوية في انتشار الحريق، ويعمل رجال الإطفاء حاليا على منع انتشاره، وإخماد الحرائق التي امتدت على مساحة 620 مترا مربعا، ويعمل على إخماد الحرائق أكثر من 20 شخصا وعدة آليات، ويتم شق طرق بالجرافات لمنع انتشار النيران".

ونشرت بعض مواقع الإنترنت فيدوهات وصور تظهر وصول الحرائق إلى الغابات الممتدة على طول بعض الطرق الرئيسية في تلك المنطقة.

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وأشار البيان إلى أن العمل جار أيضا على إخماد عدة حرائق اندلعت في مناطق وحقول زراعية بمناطق فيسنا، ولوكوموتيف، وأوكسكي، وفيكتوريا بضواحي إيركوتسك، وتسببت بتضرر 15 مبنى، ويعمل على إخمادها حاليا 22 شخصا و17 آلية.

المصدر: وكالات روسية

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