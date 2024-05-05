البطريرك كيريل يهنئ الرئيس بوتين بعيد الفصح

شكر راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، في تهنئة بمناسبة عيد الفصح، الرئيس فلاديمير بوتين على تعزيز سيادة روسيا وتعاضد الشعب والاهتمام بخدمة الكنيسة.

وجاء في التهنئة: "في أيام عيد الفصح الربيعية هذه، تدعو الكنيسة، وهي تمجد الرب، أبناءها إلى التجديد الروحي وفعل الخيرات، وإلى المحبة والرحمة والوحدة والمساعدة المتبادلة والسلام والوئام. هذا هو التقليد التقي القديم، الذي نشهد باتباعه على إخلاصنا للحقائق الإلهية والمشاركة في التراث المسيحي العظيم الذي ينتقل من جيل إلى جيل. أود أن أعرب عن امتناني لكم لاهتمامكم المستمر بخدمة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وكذلك لدعمكم النشط لمساعيها المختلفة الرامية إلى ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية الدائمة في المجتمع، وتوطيد التربية الوطنية وترسيخ تعاضد شعبنا، وتعزيز السيادة الحقيقية لروسيا".

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وتمنى البطريرك كيريل، لرئيس الدولة القوة الروحية والبدنية، ومباركة الرب والنجاح في خدمة الوطن.

كما بعث البطريرك بالتهنئة بمناسبة عيد الفصح إلى عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

هذه السنة، يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بعيد قيامة المسيح (الفصح) في 5 مايو. وحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب التقليد الراسخ، قداس عيد الفصح ليلا في كاتدرائية المسيح المخلص.

المصدر: نوفوستي